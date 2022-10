Stage initiation aux danses folkloriques colombiennes Studio Bleu, 15 octobre 2022, Paris.

Le samedi 15 octobre 2022

de 10h00 à 12h00

. payant 17€

Focus: danses folkloriques de la Colombie

La team mestizos organise son premier stage de découverte!, avec la querida Lina Paola, notre professeur, diplômée en enseignement de la danse, avec plus de dix ans d’expérience.

suivez la sur IG / @paolita_barbosa

2 heures où vous allez bouger chaque centimètre de votre cuerpo ! O comment on dit chez nous; A mover el esqueleto!

Avec une mise en route avec salsa et merengue, pour ensuite apprendre les bases de la cumbia et d’autres rythmes de la région Caraïbe Colombienne.

Stage tous les niveaux, venez avec vôtre tenue sport et une bouteille d’eau et vôtre plus beau sourire et Listo! à bailar !

Studio Bleu 14 Boulevard Poissonniers 75009 Paris

Contact : https://fb.me/e/31PanvUqr 0763424464 mestizos.folklorecolombien@gmail.com https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://www.facebook.com/mestizos.folklorecolombien/ https://www.helloasso.com/associations/mestizos/evenements/stage-initiation-danse-folklorique-colombienne?fbclid=IwAR214Fbrwcf1csQoMXMHqK05_t81prXXENYhfklnrUPajVJN2OC7u5u-sIQ

@LauraVasquez On vous invite à découvrir les couleurs de la Colombie à travers la danse