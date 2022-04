Stage initiation au théâtre Dienville Dienville Catégories d’évènement: Aube

Dienville

Stage initiation au théâtre Dienville, 30 avril 2022, Dienville. Stage initiation au théâtre Dienville

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-01 12:00:00

Dienville Aube Dienville Eur 30 45 C’est le moment de vous initier au théâtre ! Ce stage sera animé par un comédien professionnel. +33 3 25 27 49 82 C’est le moment de vous initier au théâtre ! Ce stage sera animé par un comédien professionnel. Dienville

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Dienville Autres Lieu Dienville Adresse Ville Dienville lieuville Dienville Departement Aube

Dienville Dienville Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dienville/

Stage initiation au théâtre Dienville 2022-04-30 was last modified: by Stage initiation au théâtre Dienville Dienville 30 avril 2022 Aube Dienville

Dienville Aube