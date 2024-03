Stage Initiation au pilotage au Bike Park Le Bonhomme, dimanche 26 mai 2024.

Découvrez les joies du pilotage avec un professionnel.

Le Bike Park du Lac Blanc vous propose un stage d’initiation au pilotage. Il s’adresse aux personnes à partir de 13 ans souhaitant découvrir la pratique du VTT de descente avec une évolution sur les pistes vertes ou bleues.

Ce stage est encadrés par Alexandre, titulaire du BPJEPS mention VTT. L’ideal pour découvrir les joies du pilotage.

Contenu découverte de la discipline VTT en bikepark afin de pouvoir évoluer sur le terrain en sécurité avec l’apport des techniques de base telles la position, l’équilibre, la gestion du freinage, la lecture de la trajectoire, des virages…

Programme positionnement sur le vélo, équilibre, freinage, anticipation, adaptation de la vitesse, lecture du terrain, appréhender et prendre les virages, initiation aux sauts et modules sur piste verte et éventuellement bleue.

Matériel nécessaire VTT minimum 26 pouces avec un débattement mini de 140 mm à l’avant et à l’arrière, équipement de protection (casque DH obligatoire) et toutes autres protections fortement recommandées (dorsale, coudières, genouillères, gants…), vêtements adaptés.

Durée de 09h à 16h avec une pause déjeuner (déjeuner non compris) de 1 heure.

Capacité: maximum 8 personnes.

Le tarif comprend l’encadrement par un moniteur breveté (hors matériel, forfait remontées mécaniques et repas).

Sur réservation. Pensez également à réserver votre matériel en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00

Lieu-dit Vallon

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est patrice@lac-blanc.com

