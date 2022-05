Stage initiation au nautisme : Club pirate 4-7 ans, 11 juillet 2022, .

Stage initiation au nautisme : Club pirate 4-7 ans

2022-07-11 – 2022-08-26

Un temps en mer, un temps à terre…L’équipe des moniteurs accompagnera vos enfants de 4 à 7 ans pour une découverte du milieu marin et une initiation au nautisme tout en douceur selon les conditions météorologiques et les marées. nLes activités sont organisées en 5 demi-journées soit le matin 9h30/12h ou l’après-midi 14h/16h30. nle groupe est constitué d’un maximum de 10 enfants encadrés par un(e) moniteur(trice) de voile et un(e) aide moniteur(trice). nAU PROGRAMME : nLever les peurs et découvrir le milieu nautique. nNaviguer sur différents supports adaptés aux jeunes enfants. nDécouvrir l’environnement maritime de Plouescat. nDevenir un petit dégourdi de la mer et du bateau. nPratiquer : activités manuelles, nœuds, accastillage… nJouer : activités ludiques, chasse aux trésors. nRenseignements et tarifs au centre nautique.

