STAGE INITIATION AU LINDY HOP À GENNETEIL Noyant-Villages, 6 mars 2022, Noyant-Villages.

STAGE INITIATION AU LINDY HOP À GENNETEIL Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

2022-03-06 16:00:00 – 2022-03-06 20:00:00 Genneteil 1 rue du Lavoir

Noyant-Villages Maine-et-Loire

3 EUR Aprèm’ Swing thérapie : Stage initiation au Lindy Hop (découverte et pratique des pas de base) suivi d’un moment de danse rock et lindy hop (pratique libre tous niveaux bienvenus)

Vous pouvez soit venir au stage, soit venir danser à partir de 17h30, soit les deux. Ces moments sont ouverts à tous, notamment si vous avez envie d’inviter d’autres danseurs. Merci de préciser par mail ce que vous envisagez (initiation lindy hop et/ou moment danse).

Eau, café et thé seront à disposition. Il vous est possible d’apporter à boire et à grignoter, des verres et de la vaisselle sont sur place.

Sur inscription.

Stage initiation au Lindy Hop à Genneteil

histoiredeblog@gmail.com +33 6 81 03 08 96

Aprèm’ Swing thérapie : Stage initiation au Lindy Hop (découverte et pratique des pas de base) suivi d’un moment de danse rock et lindy hop (pratique libre tous niveaux bienvenus)

Vous pouvez soit venir au stage, soit venir danser à partir de 17h30, soit les deux. Ces moments sont ouverts à tous, notamment si vous avez envie d’inviter d’autres danseurs. Merci de préciser par mail ce que vous envisagez (initiation lindy hop et/ou moment danse).

Eau, café et thé seront à disposition. Il vous est possible d’apporter à boire et à grignoter, des verres et de la vaisselle sont sur place.

Sur inscription.

Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-02-23 par