Stage Initiation à l’archéologie Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Initiation à l’archéologie Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

. payant 24€ le stage de 10h soit 2.40€ par heure (Tarif voté au Conseil de Paris) Une semaine pour apprendre les règles et les techniques de la recherche archéologique, s’exercer et puis enfin se pencher sur un chantier de fouilles pour retrouver des objets de l’époque mérovingienne et mieux comprendre comment on vivait. Les deux premières jours, la découverte du métier d’archéologue, ses méthodes et ses règles autour de jeux. Puis mise en scène d’un site de fouille archéologique, avec apprentissage des techniques nécessaires pour déterrer et répertorier les objets utilisés il y a 1300 ans par un artisan du moyen âge. Enfin, une dernière journée pour finaliser les carnets de fouille et découvrir autour de jeux l’époque mérovingienne, quand Paris était encore Lutèce. Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris Contact : https://www.animactisce.org/stage/1478/16-stage-archeologie-du-20-02-au-24-02.htm?centre=15 01 42 05 18 39 cparachidtaha@actisce.org https://www.animactisce.org/stage/1478/16-stage-archeologie-du-20-02-au-24-02.htm?centre=15

Mitrey

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle Adresse 26 boulevard de La Chapelle Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Initiation à l’archéologie Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 2023-02-20 was last modified: by Stage Initiation à l’archéologie Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle 20 février 2023 Centre Paris Anim' Rachid Taha ex La Chapelle Paris Paris

Paris Paris