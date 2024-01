STAGE INITIATION A LA PERMACULTURE DESIGN SAINTE SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes, samedi 20 juillet 2024.

Venez passez 2 jours en famille (parents-enfants) autour de la Permaculture à l’Oasis Gourmande de Sainte Suzanne (ateliers, jeux participatifs, partage) et repartez avec de nouvelles idées pour votre espace de vie.

L’Oasis Gourmande de Sainte Suzanne propose des formations à la permaculture sous forme de stage de 2 jours de mars à octobre 2024. Cette session SPECIAL FAMILLE vous permettra de découvrir la permaculture avec vos enfants sous forme d’ateliers, jeux participatifs et partage d’expériences. Le stage se déroule dans l’écolieu de l’Oasis Gourmande de Sainte Suzanne 5000m2 d’expérimentations autour de la permaculture jardin forêt, potager sur sol vivant, rucher écologique,… C’est aussi un réseau vous rencontrerez d’autres familles pour échanger autour de la nature et de l’aménagement de l’espace. Inscrivez-vous vite pour réserver votre place (stage limité à 12 personnes par session)! A bientôt EUR.

SAINTE SUZANNE 2 Rue du Champatoire

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire oasissaintesuzanne@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 09:30:00

fin : 2024-07-21 17:30:00



