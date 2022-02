Stage Initiation à la langue des signes Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Stage Initiation à la langue des signes Bourgoin-Jallieu, 21 février 2022, Bourgoin-Jallieu. Stage Initiation à la langue des signes Maison des associations 73 rue de la libération Bourgoin-Jallieu

2022-02-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-24 20:30:00 20:30:00 Maison des associations 73 rue de la libération

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu EUR Venez apprendre les bases de la langue des signes française pour découvrir les richesses du monde des sourds et leur culture, changer notre regard sur le public sourd et malentendant. troisboutsdeficellebj@gmail.com +33 6 18 69 54 42 Maison des associations 73 rue de la libération Bourgoin-Jallieu

