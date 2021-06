Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Stage initiatif au sambo Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Stage initiatif au sambo Houlgate, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Houlgate. Stage initiatif au sambo 2021-07-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28 Route de la vallée Centre Sportif de Normandie

Houlgate Calvados Houlgate Venez vous initier à cet art martial, mélangeant le judo, la boxe ou encore la lutte, aux travers de divers ateliers mêlant lutte africaine ou encore retournement… Samedi toute la journée (hors repas) et dimanche matin. Après-midi sur la plage si les conditions météorologiques le permettent. À partir de 5 ans. Venez vous initier à cet art martial, mélangeant le judo, la boxe ou encore la lutte, aux travers de divers ateliers mêlant lutte africaine ou encore retournement… Samedi toute la journée (hors repas) et dimanche matin. Après-midi sur la plage… +33 2 31 24 10 18 Venez vous initier à cet art martial, mélangeant le judo, la boxe ou encore la lutte, aux travers de divers ateliers mêlant lutte africaine ou encore retournement… Samedi toute la journée (hors repas) et dimanche matin. Après-midi sur la plage… Venez vous initier à cet art martial, mélangeant le judo, la boxe ou encore la lutte, aux travers de divers ateliers mêlant lutte africaine ou encore retournement… Samedi toute la journée (hors repas) et dimanche matin. Après-midi sur la plage si les conditions météorologiques le permettent. À partir de 5 ans.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Étiquettes évènement : Autres Lieu Houlgate Adresse Route de la vallée Centre Sportif de Normandie Ville Houlgate lieuville 49.29716#-0.06121