Historique des usages de l’indigo à travers les âges. Création d’une cuve 123 d’indigo selon la recette de Michel Garcia. Création de motifs avec la technique traditionnelle japonaise des shiboris. Teinture des shiboris dans la cuve. Réalisations : – Des coupons en coton recyclé ( carré de 20X20cm) – 1 tee shirt /personne – 1 foulard en soie /personne Possibilité de s’inscrire à une ou deux journées, je m’adapterais aux stagiaires pour proposer un approfondissement de ce qui sera vu la veille aux stagiaires choisissant les deux jours. Frais de participation : 85€ par personne pour une journée – 80€/ jour pour 2 jours – 70€/ jour pour 3 jours. 6 personnes maximum

Voir https://www.jennifleurs.fr/indigo-et-shiboris

Lors de ce stage vous découvrirez les 3 grandes espèces à indigo. Nous créerons une cuve d’indigo 123, facile à reproduire chez soi, grâce au travail de Michel Garcia. Puis nous découvrirons les di… Jennifleurs 78 rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

