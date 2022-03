Stage Improvisation Percussions et Voix Caem Dieulefit,Dieulefit (26)

Caem Dieulefit, Dieulefit (26), le samedi 2 avril à 14:00

Laissez vous guider par Isabelle Contentin, professeur de piano au Caem, pour explorer l’improvisation en cercle avec la voix et des petites percussions facilement manipulables pour jouer, inventer, découvrir et surtout s’amuser ensemble. Cette pratique collective permet de développer l’écoute intérieure et extérieure et d’acquérir les notions de pulsations, tempo, nuances ainsi que de découvrir sa propre créativité dans l’improvisation. Tout public à partir de 12 ans – de 5 à 12 participants. TARIF – 25€ + adhésion (si non adhérent au CAEM l’adhésion ponctuelle est de 5€) Renseignements et inscriptions au secrétariat du CAEM (04 75 52 06 44 / contact@caem-dieulefit.org). *source : événement [Stage Improvisation Percussions et Voix](https://agendatrad.org/e/35937) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Isabelle CONTENTIN Caem Dieulefit,Dieulefit (26) 2, Rue des Ecoles Caem Dieulefit, 26220 Dieulefit, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:00:00

