Bourgoin-Jallieu MFR - La Grive , Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Stage – improvisation musicale MFR – La Grive | Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Stage – improvisation musicale MFR – La Grive | Bourgoin-Jallieu, 20 février 2022, Bourgoin-Jallieu. Stage – improvisation musicale

du dimanche 20 février 2022 au samedi 26 février 2022 à MFR – La Grive | Bourgoin-Jallieu

STAGE TOUT NIVEAU – Tous instruments et voix Le stage est encadré par des musiciens professionnels. Il sera enseigné pendant la semaine les spécificités de l’improvisation musicale. Tout le monde peut s’inscrire sans pré-requis sauf les tout-débutants sur l’instrument. Ce stage s’adresse à toutes et tous, des débutants «en impro» aux improvisateurs expérimentés. Pour les ateliers du matin les participants seront répartis en groupes de travail selon les sujets abordés ou selon les niveaux, en alternance. Les après-midi seront consacrées à du jeu collectif sous forme de jams encadrées par les animateurs selon une pédagogie progressive. L’enseignement général de ce stage est basé sur les deux techniques de transmission orale et écrite. [[https://www.stagemydriase.fr/stage-d-improvisation-musicale/](https://www.stagemydriase.fr/stage-d-improvisation-musicale/)](https://www.stagemydriase.fr/stage-d-improvisation-musicale/)

Pédagogie et hébergement : 620,00 €

avec Jérémie Mignotte, Norbert Pignol, Christophe Sacchettini, Jean-Pierre Sarzier MFR – La Grive | Bourgoin-Jallieu 88 Route de Lyon, 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Grand Lot Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T13:00:00;2022-02-21T15:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T13:00:00;2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T13:00:00;2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T13:00:00;2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T13:00:00;2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu MFR - La Grive , Bourgoin-Jallieu Adresse 88 Route de Lyon, 38300 Bourgoin-Jallieu Ville Bourgoin-Jallieu lieuville MFR - La Grive , Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu