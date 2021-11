Stage-improvisation Mauléon-Licharre, 22 décembre 2021, Mauléon-Licharre.

Stage-improvisation rue des frères Barenne Kaserna Mauléon-Licharre

2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22 17:00:00 rue des frères Barenne Kaserna

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre

EUR 40 L’improvisation est une façon ludique d’aborder le théâtre par le biais d’exercices différents et de propositions de jeux variés. Donner aux acteurs les clés pour interpréter des personnages quels que soient la situation et le mode d’expression.

Développer l’imaginaire, l’écoute, la concentration et la créativité sont les points forts de cet acte théâtral.

Pour les jeunes de 11 à 14 ans.

+33 6 60 93 91 51

Tokia

rue des frères Barenne Kaserna Mauléon-Licharre

