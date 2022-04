Stage improvisation – Création personnage / Lieu POCKET CAFE, 24 avril 2022, Montreuil.

POCKET CAFE, le dimanche 24 avril à 10:00

Description Matinée : Une improvisation n’est pas du stand-up ! Le spectateur doit voir sur scène le personnage et non le comédien-improvisateur. Habiller son personnage est essentiel pour qu’il soit incarné. Un personnage à une voix, une attitude, une émotion, un passif, des qualités et des défauts. Travail du corps, de la voix et des émotions seront inclus dans tous les exercices. Lors de cette matinée, nous effectuerons une séance de « shopping » pour habiller vos personnages de caractères exceptionnels ! Après-midi Une improvisation sans décor c’est une maison sans fondation. Une histoire a toujours un décor qu’il soit exprimé et joué ou que l’on décide de le laisser dans l’ombre pour mieux exprimé une émotion. Le décor est un élément important d’une histoire, il est donc nécessaire qu’il soit maitrisé. Nous apprendrons à le rendre compréhensible par vos partenaires mais surtout pour les spectateurs. Nous verrons dans cette partie les différentes façons de construire un décor suivant l’objectif souhaité. Ce stage est donné par Gaël Jacob, Comédien et formateur en improvisation théâtrale. Pratique l’improvisation théâtrale depuis 2005 au sein de plusieurs structures. Fondateur de la Ludo impro, Fondateur du collectif pourquoi Pas et Fondateur d’Improseine.

40€ la journée / adhérents improseine 50€ la journée / non-adhérents improseine Inscription obligatoire Places limitées : 12

POCKET CAFE 12bis rue Léon Loiseau 93100 Montreuil Montreuil Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis



