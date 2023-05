STAGE IMPRESSIONS VÉGÉTALES Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris STAGE IMPRESSIONS VÉGÉTALES Paris-Ateliers Viaduc des Arts, 24 mai 2023, Paris. Du mercredi 24 mai 2023 au jeudi 25 mai 2023 :

mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif : 150 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage Impressions végétales grâce à la technique japonaise du Tataki-zomé. L’objectif est de réaliser un herbier d’empreintes de feuillages et une tenture de compositions végétales. La technique japonaise du Tataki-zomé consiste à imprimer des plantes sur du tissu ou du papier par martelage de plantes fraîches. Ce procédé agit par transfert du suc des plantes directement dans le tissu, révèlant progressivement sur le support la structure intime des végétaux dans tous ses détails. Le stage se déroulera en partie en plein air dans les rues du quartier où l’on observera les “sauvages des villes” et sur la Promenade plantée au dessus du Viaduc des Arts où l’on récoltera les feuillages nécessaires à la réalisation et où s’effectuera le martelage. Jour 1 : L’herbier 10h – 13h : présentation de la technique, promenade botanique, identification des plantes et récolte de feuilles. 14h – 17h : martelage de petites pièces de tissu pour réaliser un herbier, mordançage et fixation des empreintes au sulfate de fer et à l’alun. Jour 2 : La tenture 10h – 13h : nouvelle récolte plantes en vue d’un composition plus élaborée. 14h – 17h : nouvelle séance de martelage, cette fois sur un format plus grand, introduction de textes, fixage, finalisation. Pour les impressions, on utilise du coton blanc ou écru. N’en achetez pas, mais si vous avez des vieux draps en coton, ils seront les bienvenus ! Intervenante : Irène Ruszniewski Nombre de places : 10 personnes Tarif : 150 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Horaires : de 10h à 17h (avec une pause déjeuner entre 13h et 14h) Dates : les 24 et 25 mai 2023 Inscriptions directement en ligne ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-impression-sur-textiles/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-impression-sur-textiles/Stages

