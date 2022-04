Stage “il était une fois en forêt” Lucgarier, 25 avril 2022, Lucgarier.

Stage “il était une fois en forêt” Lucgarier

2022-04-25 09:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Lucgarier Pyrénées-Atlantiques Lucgarier

320 EUR 5 jours complets avec des balades en nature, des ateliers créatifs, des temps de rêves, des ateliers d’expressions corporelles et de cirque…

On observe, on créé, on partage, on joue, on bouge, on rit, on se repose… bref on apprend tellement sur soi, des uns des autres, de la nature. On grandit ensemble ! Pour les 6 /11 ans

+33 6 25 01 46 59

Lucgarier

