Stage : I love Dancefloor Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Stage : I love Dancefloor Romans-sur-Isère, 17 février 2022, Romans-sur-Isère. Stage : I love Dancefloor La Loca 6, B Rue Danièle Casanova Romans-sur-Isère

2022-02-17 10:00:00 – 2022-02-17 12:00:00 La Loca 6, B Rue Danièle Casanova

Romans-sur-Isère Drôme 20 20 EUR Une session de 2h pleine de good vibes et en petit groupe où je vous apprends comment bouger sur le dancefloor et vous sentir plus à l’aise en soirée quand vous entendez vos sons préférés …. jeannealive365@gmail.com +33 7 66 11 16 61 La Loca 6, B Rue Danièle Casanova Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse La Loca 6, B Rue Danièle Casanova Ville Romans-sur-Isère lieuville La Loca 6, B Rue Danièle Casanova Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Stage : I love Dancefloor Romans-sur-Isère 2022-02-17 was last modified: by Stage : I love Dancefloor Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 17 février 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme