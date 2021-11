Lille Bazaar St So Lille, Nord Stage hiver – Des murs et des plantes : architecture végétale Bazaar St So Lille Catégories d’évènement: Lille

Des murs et des plantes : architecture végétale ———————————————– L’architecture de demain s’efforce d’amener la nature au cœur des constructions. La végétation s’impose parmi le béton, les briques, les façades, sur un mur, sur un balcon. Par la sensibilisation, les enfants se questionneront et réaliseront sous différentes formes d’expressions une architecture végétale. Public 6-12 ans Horaire : 14h-16h30 Lieu : WAAO (Bazaar St So – 292, rue camille Guérin)

Inscription à la semaine : 117€ (adhérent), 130€ (non-adhérent)

Du 07 au 11 février 2022 le WAAO- centre d’architecture et d’urbanisme propose une série d’ateliers ludiques autour de l’architecture. Bazaar St So 292 rue Camille Guérin Lille Lille-Centre Nord

