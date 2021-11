Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 85440, Talmont-Saint-Hilaire STAGE HIP HOP, YOGA, PILATES ADULTES Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: 85440

Talmont-Saint-Hilaire

STAGE HIP HOP, YOGA, PILATES ADULTES Talmont-Saint-Hilaire, 22 décembre 2021, Talmont-Saint-Hilaire. STAGE HIP HOP, YOGA, PILATES ADULTES Salle Saint Joseph Mail Saint-Joseph Talmont-Saint-Hilaire

2021-12-22 00:00:00 – 2021-12-22 Salle Saint Joseph Mail Saint-Joseph

Talmont-Saint-Hilaire 85440 taldanse@gmail.com Salle Saint Joseph Mail Saint-Joseph Talmont-Saint-Hilaire

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 85440, Talmont-Saint-Hilaire Autres Lieu Talmont-Saint-Hilaire Adresse Salle Saint Joseph Mail Saint-Joseph Ville Talmont-Saint-Hilaire lieuville Salle Saint Joseph Mail Saint-Joseph Talmont-Saint-Hilaire