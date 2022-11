STAGE HIP HOP Vailhauquès Vailhauquès Catégories d’évènement: Hrault

L’ASC propose un stage de Hip-Hop enfants (8 ans minimum) le dimanche 20 novembre de 10h à 12h en salle polyvalente.

L’intervenant est un danseur professionnel de Hip-Hop, résidant actuellement aux Etats-Unis, il est membre du groupe de danseurs UNDERGROOVE.

Cette « crew » de danseurs freestyleurs a fait des cérémonies d’ouverture de matchs de NBA, des défilés de mode, participé à des campagnes de pubs…

Nous sommes très heureux que l’un de leurs membres donne un stage à Vailhauquès !

Tarifs :

– 10 euros pour les adhérents

– 15 euros pour les non-adhérents

Inscrivez vous par mail : asc.vailhauques@gmail.com

