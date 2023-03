Stage Hip-Hop MJC Héritan Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Stage Hip-Hop 24 rue de l'Heritan MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

2023-04-11 – 2023-04-14

MJC Héritan 24 rue de l’Heritan

Mâcon

Saône-et-Loire EUR 50 60 Primaire / collège : cycle de 4 séances

Viens découvrir la culture hip-hop avec nous !

Que tu sois débutant ou que tu aies envie de te perfectionner, smurf pop lock ou encore break on en a pour tous les goûts !!!

À partir de 8 ans.

Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC. MJC Héritan 24 rue de l’Heritan Mâcon

dernière mise à jour : 2023-03-06

