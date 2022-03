Stage Hip Hop Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Stage Hip Hop Maison Folie Hospice d’Havré, 11 avril 2022, Tourcoing. Stage Hip Hop

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ Street’s Light est une école de danse tourquennoise qui propose des cours à partir de 3 ans. Elle forme et accompagne également des danseurs en voie de professionnalisation. Samba SISSOKO, directeur artistique, vous propose de suivre un stage de danse d’une semaine à la maison Folie hospice d’Havré lors du Festival Tréto. Une restitution du travail effectué, sur la thématique des « musiques », sera présentée au public le **vendredi 15 avril à 16h00** Inscription à la semaine / Tout public de 10 à 16 ans

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir ! Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T11:30:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T15:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T11:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T15:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T11:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T15:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T11:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T15:30:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T11:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T15:30:00

