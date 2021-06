Colomiers Auditorium Jean-Cayrou Colomiers, Haute-Garonne Stage hip hop holidays Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Stage hip hop holidays Auditorium Jean-Cayrou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Colomiers. Stage hip hop holidays

du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet à Auditorium Jean-Cayrou

![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/d/csm_stage-hip-hop-19-20_1c230933bc.jpg) Vivez quatre jours au rythme de la culture hip hop avec l’équipe de Break’in School ! Au programme : graffiti, beatbox, DJ mais aussi parkour, renforcement musculaire et breakdance ! Possibilité d’apporter un pique-nique et goûter offert. **Tarif** : 80€ la semaine (nombre de places limité) > Inscription : colomiers.breakinschool@gmail.com Horaires ——– 9h30-16h30 **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean-Cayrou ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/d/csm_stage-hip-hop-19-20_1c230933bc.jpg) Vivez quatre jours au rythme de la culture hip hop avec l’équipe de Break’in School ! Au progra Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T16:32:00;2021-07-08T09:30:00 2021-07-08T16:32:00;2021-07-09T09:30:00 2021-07-09T16:32:00;2021-07-10T09:30:00 2021-07-10T16:32:00;2021-07-11T09:30:00 2021-07-11T16:32:00;2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T16:32:00;2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T16:32:00;2021-07-14T09:30:00 2021-07-14T16:32:00;2021-07-15T09:30:00 2021-07-15T16:32:00;2021-07-16T09:30:00 2021-07-16T16:32:00;2021-07-17T09:30:00 2021-07-17T16:32:00;2021-07-18T09:30:00 2021-07-18T16:32:00;2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T16:32:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T16:32:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T16:32:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T16:32:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T16:32:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T16:32:00;2021-07-25T09:30:00 2021-07-25T16:32:00;2021-07-26T09:30:00 2021-07-26T16:32:00;2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T16:32:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T16:32:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T16:32:00;2021-07-30T09:30:00 2021-07-30T16:32:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auditorium Jean-Cayrou Adresse 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Auditorium Jean-Cayrou Colomiers