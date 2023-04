Stage Hip-Hop & Graff Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant 84 € pour les 5 jours (+ 5 € en cas de première inscription). Un stage pour les jeunes d’initiation aux danses hip-hop, augmenté d’une découverte des techniques du graffiti. Accroître la confiance en soi, solliciter sa mémoire et les ressources de son corps en s’accordant à la musique,

Ouvrir son esprit aux esthétiques urbaines et développer son inventivité au sein d’un groupe.

Une saine et joyeuse émulation au service d’une création collective et pluridisciplinaire. Les enfants présenteront, à l’issue de leur stage, un spectacle des plus toniques ! Animé par Yannick Rodier. Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-hip-hop-et-graff

