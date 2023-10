Stage hip-hop CPA La maison des ensembles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage hip-hop CPA La maison des ensembles Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Un stage pour découvrir la danse Hip-Hop dans tous ses styles et composants. Découverte de la culture Hip-Hop dans tous ses styles et composants. Échauffement, introduction aux bases et chorégraphie. Les ateliers hip-hop vous proposent de découvrir ou d’approfondir la pratique de la danse hip-hop, mouvement large de danse urbaine se subdivisant elle-même en plusieurs styles : break-dance, freestyle, lock, hype… CPA La maison des ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances

La maison des ensembles Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu CPA La maison des ensembles Adresse 3,5 rue d'Aligre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville CPA La maison des ensembles Paris latitude longitude 48.8482160069273,2.37739197089215

CPA La maison des ensembles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/