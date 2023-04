Stage Hip-Hop Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Hip-Hop Centre Paris Anim’ Clavel, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans. payant 2,40 euros l’heure, inscription sur place au centre Paris Anim’ Clavel Stage de hip-hop qui est un style de danse issus de la culture urbaine urbaine à destination d’enfants de 8 à 14 ans. Venez nombreux découvrir nos stages de printemps durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! Vient bouger ton corps sur le rythme de la musique et apprendre des pas de hip-hop au Centre Clavel ! Notre professeur ensoleillera ton stage avec sa pédagogie bienveillante et positive ! Infos Pratique Stage de hip-hop qui aura lieu du Mardi 2 au Vendredi 5 mai 2023 au Centre Paris Anim’ Clavel de 14h à 15h30 à destination d’un public d’enfants de 8 ans à 14 ans. Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel 75019 Paris Contact :

