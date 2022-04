Stage Hip Hop Arts : avril Hip Hop Arts Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**LES STAGES HIP HOP ARTS SONT DE RETOUR !** Les stages Hip Hop Arts sont de retour! Nous vous proposons 5 jours de stage intensifs avec des ateliers techniques (animés par des artistes pédagogues professionnels) et de nombreuses animations en lien avec le thème de la semaine, encadrées par notre équipe d’animateurs. Les stages auront lieux du lundi 25 au vendredi 29 avril, de 10h à 16h30 (ouverture de l’école à 9h30 et fermeture à 17h) Nous invitons les parents le vendredi 29 avril à 16h pour le spectacle de fin de stage , suivi par un goûter partagé pour clôturer la semaine en beauté! Si le nombre d’inscrit est insuffisant, le contenu des stages pourra être modifié. Nous nous réservons le droit d’annuler ou modifier les modalités d’inscription en fonction des mesures du gouvernement, lié à la crise sanitaire. **Tarif 5 jours :** – 150€ – 135€ si vous êtes déjà adhérent **Programme :** – 4 ateliers de danse Hip Hop – 3 ateliers de Graffiti – 3 ateliers de beatbox – 3 ateliers de Poésie urbaine – Des animations hip-hop auront lieu tout au long du stage.

Les 5 jours : 150€ / La journée : 50€ / L’atelier : 15€

Stage 100% HipHop, à partir de 7 ans Rdv du 25 au 29 avril, de 10h à 16h30 Cours de Rap, Graff, BeatBox et Danse HipHop pour débutants et avancés Durées : de 1h à 2h en fonction des disciplines. Hip Hop Arts 18 impasse saint roch Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

