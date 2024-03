Stage herboristerie pratique, bains de foret, yoga et relaxation sonore HERBIER DU DEVOLUY Le Dévoluy, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

AU COEUR DU VIVANT

Rencontrer les plantes, ralentir, écouter, ressentir, se déposer…. lors d’une immersion en pleine nature pour une relaxation profonde du corps et de l’esprit avec Luc

Un instant sous le signe du partage, du bien-être, de la détente et du ressourcement… un temps pour se retrouver, se connecter à la Nature et se régénerer grâce au yoga et à la magie des vibrations des bols tibétains et du gong de Maryline

HERBIER DU DEVOLUY Le dévoluy Le Dévoluy 05250 Saint-Étienne-en-Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « herbierdudevoluy@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 47 09 04 82 »}]

herboristerie plantes sauvages

OT dévoluy