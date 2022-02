Stage Hatha Yoga et voyage sonore Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Stage Hatha Yoga et voyage sonore Cissac-Médoc, 20 mars 2022, Cissac-Médoc. Stage Hatha Yoga et voyage sonore Cissac-Médoc

2022-03-20 – 2022-03-20

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc 35 EUR Yoga Attitude 33 vous propose un stage de Hatha Yoga avec Marianne et un voyage sonore avec Léo.

Sur inscription. Yoga Attitude 33 vous propose un stage de Hatha Yoga avec Marianne et un voyage sonore avec Léo.

Sur inscription. +33 6 09 08 31 61 Yoga Attitude 33 vous propose un stage de Hatha Yoga avec Marianne et un voyage sonore avec Léo.

Sur inscription. Yoga Attitude 33

Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Ville Cissac-Médoc lieuville Cissac-Médoc Departement Gironde

Cissac-Médoc Cissac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cissac-medoc/

Stage Hatha Yoga et voyage sonore Cissac-Médoc 2022-03-20 was last modified: by Stage Hatha Yoga et voyage sonore Cissac-Médoc Cissac-Médoc 20 mars 2022 Cissac-Médoc Gironde

Cissac-Médoc Gironde