Du jeudi 09 novembre 2023 au jeudi 14 décembre 2023 :

jeudi

de 10h30 à 11h30

.Public adultes. A partir de 60 ans. payant Pour les 6 séances : participation aux frais de 10 € et adhésion à l’association de 12 € Venez bouger avec Annie sur différents types de musique de salon et laissez exprimer votre joie de danser! Cette activité proposée est réservée aux senior. Aucune expérience n’est nécessaire, avoir juste l’envie de bouger, de danser

en toute bienveillance. On en profite pour solliciter nos articulations, notre équilibre, notre

coordination et notre mémoire afin de réaliser un enchaînement différent chaque

semaine. Le style de musique change toutes les semaines, toujours prétexte à danser en

oubliant soucis et douleurs. Quelle que soit votre forme physique, votre

coordination, votre sens du rythme, vous trouverez votre plaisir. Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/happy-danse-du-9-novembre-au-14-decembre-de-10h30-a-11h30/ +33143792554 secretariat@mercoeur.asso.fr

