du vendredi 8 juillet au jeudi 14 juillet à Centre Sportif de Bellecin

Le stage d’Eté est proposé aux jeunes licenciés Handball de tous clubs, nés entre 2007 et 2010, organisé par l’US Lons Handball. Il se déroule du 8 eu 14 Juillet 2022 au centre sportif de Bellecin, situé sur les rives du Lac de Vouglans dans le Jura. Les journées sont organisées comme suit: séance de Handball par groupe, encadrées par des entraîneurs diplômés, et cours d’Anglais le matin; activités sportives et nautiques l’après-midi.

Inscription auprès du club de US LONS HANDBALL, 500€ la semaine tout compris.

