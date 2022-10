Stage Halloween et Pop Culture Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Redécouvre Halloween à travers l’art Mexicain et la Pop Cultures. Atelier d’arts plastiques pour les 10-14 ans au CPA Bessie Smith. Redécouvre Halloween à travers l’art Mexicain et la Pop Culture. Développe ta créativité en réinventant la célèbre El dias del los muertos. Et explore les symboles et icônes d’Halloween de la Pop Culture pour réaliser des œuvres uniques en utilisant des techniques artistiques contemporaines. Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/halloween-et-pop-culture Tél. : 01.40.02.06.60 reuilly@claje.asso.fr https://www.facebook.com/cpabessiesmith https://www.facebook.com/cpabessiesmith https://claje.aniapp.fr/activites/stages-vacances-scolaires/halloween-et-pop-culture

