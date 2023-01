Stage Gym renforcement musculaire Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage Gym renforcement musculaire Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 20h30

. payant Tarif : 65€ + 5€ lors de la première inscription Améliorez votre posture, maintenir votre colonne vertébrale, éviter de vous blesser et prévenir les douleurs. Cette discipline comporte de nombreux exercices et méthodes, qui visent à renforcer l’ensemble des muscles du corps, ou des groupes musculaires spécifiques. Elle peut se pratiquer en salle, avec des machines et des accessoires, ou grâce au seul poids de votre corps, via des mouvements spécifiques. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-renforcement-musculaire-hiver 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-renforcement-musculaire-hiver

Lieu Centre Paris Anim' Jean Verdier Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris

