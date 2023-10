STAGE GRAVURE Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris STAGE GRAVURE Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris, 5 décembre 2023, Paris. Du mardi 05 décembre 2023 au vendredi 08 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 330 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage d’initiation à la Gravure sur cuivre en taille directe.

Stage ouvert aux débutants comme aux personnes ayant déjà des notions en arts graphiques. Ce stage a pour but de réaliser une estampe en taille directe sur cuivre, c’est-à-dire sans un recours au vernis ou à l’acide. Les participants produiront chacun une gravure à partir d’un sujet de leur choix. Nous apprendrons à préparer la plaque, à y reporter l’image sélectionnée (dessin préparatoire, collage…) et à la graver grâce à divers outils, tels que la pointe sèche, les roulettes, le grattoir ou encore le brunissoir. Les participants pourront ensuite découvrir toutes les étapes de l’impression : préparation d’un gabarit, encrage et essuyage de la plaque, préparation des papiers et enfin tirage de l’estampe sur une presse taille-douce. Le matériel sera fourni par l’atelier. Il est recommandé de venir avec au moins une proposition d’image à graver ainsi qu’une blouse ou un tablier pour protéger ses vêtements. Le burin et la manière noire sont deux techniques spécifiques qui ne seront pas abordées pendant ce stage. Intervenante : Anaïs Charras Nombre de places : 8 personnes Tarif : 330 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Horaires : 10h-13h et 14h-17h Dates : Du 5 au 8 décembre 2023 Inscription : directement en ligne ou par email à l’adresse public@paris-ateliers.org. Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-gravure-sur-cuivre-en-taille-directe-anais-charras/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-gravure-sur-cuivre-en-taille-directe-anais-charras/Stages

Paris-Ateliers Viaduc des Arts
35 avenue Daumesnil
75012 Paris

