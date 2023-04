STAGE : GRAVURE Paris-Ateliers Arquebusiers Paris Catégories d’Évènement: île de France

STAGE : GRAVURE Paris-Ateliers Arquebusiers, 3 juillet 2023, Paris. Du lundi 03 juillet 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

.Public adolescents adultes. payant 360 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Une approche picturale de l’aquatinte Prérequis : pratique de la gravure en taille douce et expérience minimale sur les techniques de l’eau-forte et de l’aquatinte. L’aquatinte est un procédé d’eau-forte qui permet de produire des effets comparables au lavis sur une plaque de métal grâce à un grainage à la poudre de résine résistante au mordant, permettant de créer différentes nuances de gris selon le temps de morsure de l’acide sur la plaque. Ce stage est focalisé sur un travail d’approfondissement et de compréhension des différentes étapes de la technique de l’aquatinte. La superposition par transparence de plusieurs aquatintes successives, avec ses différents temps de morsure chacune, nous permet d’agrandir largement le spectre des valeurs du blanc au noir en passant par toutes les subtilités des gris gravés sur une même plaque.

Cette recherche progressive de noirs profonds et nuancés en lavis caractéristique de la technique de l’aquatinte, nous invite, en restant toujours en gravure, à une pratique gestuelle proche du peintre. Matériel : Chaque stagiaire devra apporter une plaque de cuivre de 20 x 30 cm ainsi que deux projets minimum (dessin ou photo) au même format que la plaque.

Il faut tenir compte du fait que cette image sera inversée au moment de l’impression sur papier. Pensez alors à inverser votre projet en miroir.

Enfin, si vous souhaitez garder votre dessin ou photo originale intacte, veillez à faire une copie car vous serez amenés à dessiner dessus afin de transférer votre dessin sur la plaque. Intervenant : Pablo Flaiszman Nombre de places : 8 personnes Tarif : 360 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 juillet 2023 Horaires : de 10h à 17h avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Arquebusiers 2ter rue des Arquebusiers 75003 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-gravure-l-aquatinte-pablo-flaiszman/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-gravure-l-aquatinte-pablo-flaiszman/Stages

