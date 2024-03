Stage Graffiti Centre Paris Anim’ Clavel Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

.Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

2,50 euros de l’heure, tarif en fonction du quotient familial.

Stage graffiti au Centre Paris Anim’ Clavel à la bombe et Posca à destination des jeunes enfants et adolescents. Le graffiti trouve ses origines dans l’antiquité : le terme vient du mot latin graphium, qui désigne un stylet utilisé à Rome pour inscrire, et écrire, notamment dans la cire. On l’associe aussi au verbe grec graphein, qui veut dire écrire mais aussi dessiner.

Venez nombreux découvrir nos stages d’avril durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! Durant cinq jours vous découvrirez l’art du graffiti ! Apprenez à manier la peinture, la bombe ou les feutres poscas afin de découvrir votre identité de petit graffeur !

INFOS PRATIQUES

Stage graffiti qui aura lieu du Lundi 15 Avril au Vendredi 19 Avril 2024 au Centre Paris Anim’ Clavel de 14h00 à 15h30 à destination d’un public d’adolescents de 11 ans à 15 ans.

Centre Paris Anim’ Clavel 24 bis Rue Clavel 75019

Contact : +33142408778 clavel@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CentreClavel/?locale=fr_FR https://ligueo.ligueparis.org/

