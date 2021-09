Saint-Sulpice-d'Excideuil Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne, Saint-Sulpice-d'Excideuil Stage Gospel Saint-Sulpice-d’Excideuil Saint-Sulpice-d'Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Stage Gospel Saint-Sulpice-d’Excideuil, 11 septembre 2021, Saint-Sulpice-d'Excideuil. Stage Gospel 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 19:00:00

Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne Saint-Sulpice-d’Excideuil L’association la Puce à l’Oreille organise un stage de Gospel animé par Valérie Jondeau.

Gospel traditionnel et jazz, Negro spirituals, circle song.

Avec représentation à 18h.

