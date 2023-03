Stage Gong et Tehima Le Refuge Pierrefitte-Nestalas Catégories d’Évènement: Pierrefitte-Nestalas

Seine-et-Marne

Stage Gong et Tehima Le Refuge, 11 mars 2023, Pierrefitte-Nestalas . Stage Gong et Tehima 2 Avenue Jean Moulin Le Refuge PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Seine-et-Marne Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin

2023-03-11 – 2023-03-11

Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin

Pierrefitte-Nestalas

Seine-et-Marne EUR 30 Après une première soirée découverte en novembre dernier, ma complice Patricia et moi-même réitérons l’expérience qui a enchanté les personnes présentes dans ce beau lieu du Refuge65 à Pierrefitte Nestalas

Une soirée entre vibration du Gong et mouvement conscient des lettres hébraïques (la Téhima).

Nous accueillerons les lettres :

YOD = le donner

KHAF = le recevoir

pour explorer ainsi en subtilité l’essence de la relation…à soi, à l’autre, à la vie

Inutile de savoir danser ! Ouvert à toutes et tous!

19H-21H

30€

tenue souple et confortable

réservation nécessaire

Créatrice de la Téhima : Tina Bosi Contact et renseignements : Corinne

0610947837

justesrelations@gmail.com

https://www.justesrelations.com/evenements/soiree-gong-tehima La pratique de la Tehima (la gestuelle méditative des lettres hébraïques) sera accompagnée par un voyage intérieur avec le gong du vent. +33 6 10 94 78 37 https://www.lerefuge65.fr/ Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Pierrefitte-Nestalas, Seine-et-Marne Autres Lieu Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS Adresse Pierrefitte-Nestalas Seine-et-Marne Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Ville Pierrefitte-Nestalas Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Le Refuge 2 Avenue Jean Moulin Pierrefitte-Nestalas

Stage Gong et Tehima Le Refuge 2023-03-11 was last modified: by Stage Gong et Tehima Le Refuge Pierrefitte-Nestalas PIERREFITTE-NESTALAS 11 mars 2023 2 Avenue Jean Moulin Le Refuge PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Seine-et-Marne Le Refuge Pierrefitte-Nestalas Seine-et-Marne

Pierrefitte-Nestalas Seine-et-Marne