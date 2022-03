Stage Glénans Concarneau (base Glénans) Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

**Du 7 au 12 mai 2022** Hello Moussaillon, Cette année encore on t’embarque pour te former avec l’école des Glénans à prix sympa ! Du parfait marin d’eau douce à Tabarly, cette semaine de stage est faite pour toi ! **Informations pratiques:** • Départ de Concarneau (base Glénans) • Samedi 7 mai (13h – à repréciser) au jeudi 12 mai (18h – à repréciser) • 485 €/personne au lieu de 600 € minimum + cotisation PDM (30€) + caisse de bord • 15 places – 3 Bateaux de : 5 stagiaires + 1 moniteur Comprend : o Prêt du matériel, Enseignement, Assurances, Hébergement sur le voilier, Cotisation annuelle Glénans o Prêt d’un ciré complet pour ceux qui n’en ont pas Pour toute question: [[pelerinsdelamer@gmail.com](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)

