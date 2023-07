GRAVAGE VÉLO ANTI-VOL stage Georges collet 91120 Palaiseau Palaiseau, 6 juillet 2023, Palaiseau.

Pour décourager le vol de votre vélo (car plus difficile à revendre) ou pour avoir une chance de le retrouver au cas où, le gavage anti-vol est une bonne solution. Sur les 500 000 vélos volés chaque année en France, 150 000 sont retrouvés mais seuls 2.5% sont restitués à leur propriétaire en raison d’un manque d’identification.

▶ Notre association vous propose de faire ce gavage. Il faut venir avec une pièce d’identité, si vous l’avez la preuve d’achat de votre vélo et si c’est un vélo électrique, la clef pour défaire la batterie.

10€/ vélo, 1 vélo gratuit pour les adhérents de MDB.

? En savoir plus : https://mdb-idf.org/le-marquage-bicycode/

2023-07-06T18:00:00+02:00 – 2023-07-06T21:00:00+02:00

