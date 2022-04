Stage Game Design Algorithmics Villeanve d’Ornon Algorithmics Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Stage de GAME DESIGN sur ROBLOX STUDIO à partir de 8 ans Algorithmics à Villenave d’Ornon propose des stages de vacances en programmation de jeux vidéos aux enfants à partir de 8 ans. ? 25 au 29 avril ?9h à 12h ou 13h à 16h ? 3 heures par jour pendant 5 jours ? 180€ ?Mon enfant apprendra à : ✅Concevoir son propre jeu vidéo ✅Donner vie à son imagination ✅Programmer en utilisant des techniques de développeurs ✅Tester et partager son jeu avec ses amis ?Contactez-nous dès maintenant pour réserver une place pour votre enfant ??? ☎️ 07 88 73 55 61 ? [vdornon@algorithmicschool.com](mailto:vdornon@algorithmicschool.com) ? [https://vdornon.alg.academy/](https://vdornon.alg.academy/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T16:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T16:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T16:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T16:00:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T16:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T16:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T16:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T16:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T16:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T16:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T16:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T16:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T16:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T16:00:00

