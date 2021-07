Issy-les-Moulineaux Espace Jeunes Anne Frank Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Stage : Formation baby-sitting Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son **Relais Baby-sitting**, l’Espace Jeunes Anne Frank organise une formation de trois jours à destination des Isséens : Formation baby-sitting du jeudi 28 au samedi 30 avril 2022 ———————————————————- Ouverte aux jeunes de 15 à 21 ans qui postulent aux offres de baby-sitting la formation dispensée par l’Espace Jeunes Anne Frank propose une approche originale. Durant trois jours, les participants bénéficient d’apports théoriques sur le rythme de l’enfant, son développement psychomoteur, son alimentation. En outre, ils passent une demi-journée en accueil de loisirs ou en crèche sur la Ville. De plus, ils passent un diplôme d’initiation aux premiers secours pédiatriques. _Places en nombre limité Tarif en fonction du quotient familial_ **Le relais baby-sitting** a pour mission de mettre en relation à Issy-les-Moulineaux de jeunes étudiants avec les familles en recherche de solution de gardes occasionnelles pour leurs enfants, le temps d’une soirée, d’un week-end ou même pendant les vacances. Les parents sollicitant ce service sont invités à rencontrer les jeunes directement afin de confirmer leur choix et de définir précisément avec eux la mission qu’ils leur confient, ainsi que les conditions afférentes : rémunération, horaires, règles de vie quotidienne. Les jeunes de 15 à 21 ans qui postulent aux offres de baby-sitting sont encouragés à suivre la **formation Baby-sitting** dispensée par l’Espace Jeunes Anne Frank. [[https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug](https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug)](https://www.youtube.com/watch?v=GUACUSOA1Ug)

Sur inscription

