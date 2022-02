Stage « Force et Souplesse » à Lugazaut Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Soubiran

Stage « Force et Souplesse » à Lugazaut Vielle-Soubiran, 13 mars 2022, Vielle-Soubiran. Stage « Force et Souplesse » à Lugazaut Lugazaut Domaine de Lugazaut Vielle-Soubiran

2022-03-13 09:30:00 – 2022-03-13 18:00:00 Lugazaut Domaine de Lugazaut

Vielle-Soubiran Landes Vielle-Soubiran EUR 80 Apprendre à respirer, relaxer votre corps, créer une souplesse, …. c’est ce que Nicolas Vézinet, coach en renforcement mental et physique vous propose .

L’écrin est idéal : une Maison d’Hôtes au coeur d’un domaine de 120 ha de chênes centenaires et de pins.

Des techniques de méditation qui vous aideront à savourer 2022. Apprendre à respirer, relaxer votre corps, créer une souplesse, …. c’est ce que Nicolas Vézinet, coach en renforcement mental et physique vous propose .

L’écrin est idéal : une Maison d’Hôtes au coeur d’un domaine de 120 ha de chênes centenaires et de pins. Apprendre à respirer, relaxer votre corps, créer une souplesse, …. c’est ce que Nicolas Vézinet, coach en renforcement mental et physique vous propose .

L’écrin est idéal : une Maison d’Hôtes au coeur d’un domaine de 120 ha de chênes centenaires et de pins.

Des techniques de méditation qui vous aideront à savourer 2022. ©lugazaut

Lugazaut Domaine de Lugazaut Vielle-Soubiran

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vielle-Soubiran Autres Lieu Vielle-Soubiran Adresse Lugazaut Domaine de Lugazaut Ville Vielle-Soubiran lieuville Lugazaut Domaine de Lugazaut Vielle-Soubiran Departement Landes

Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vielle-soubiran/

Stage « Force et Souplesse » à Lugazaut Vielle-Soubiran 2022-03-13 was last modified: by Stage « Force et Souplesse » à Lugazaut Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran 13 mars 2022 Landes Vielle-Soubiran

Vielle-Soubiran Landes