Stage football Centre Paris Anim’ La Maison des Ensembles Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h30 à 13h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans. payant

Tarif au quotient familial

La Maison des Ensembles vous propose un stage de football durant les vacances de printemps

Un stage pour approfondir les règles et tactiques, maîtriser passes, dribbles, jongles et tirs, apprendre à s’affronter dans le respect de l’adversaire et se défouler physiquement, avec cette d’activité-plaisir en plein air.

Centre Paris Anim’ La Maison des Ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012

Contact : +33153467510 maisondesensembles@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances/stage-football

