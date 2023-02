Stage Foot & marionnette Stade de la Poterne des Peupliers, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 17h00

. payant

Sélectionnez le stage “arts de la marionnette” sur la page d’inscription

Tu aimes le foot et tu as entre 10 et 14 ans ? Tu n’y connais rien en marionnette ? Ou c’est l’inverse ? Participe à un stage foot et marionnette !

Le temps sera partagé à égalité entre atelier foot et atelier théâtre de marionnette conduit par des éducateurs sportifs et un comédien – metteur en scène David Van de Woestyne, passionné de foot et pratiquant amateur.

Le matin : place à l’entraînement, à l’exploration, au perfectionnement de vos connaissances et aptitudes physiques.

L’après-midi : des marionnettes à taille humaine permettront de reconstituer des actions de tir au but et de mise en jeu comme sur un vrai terrain et de se mettre dans la peau de supporters. La dynamique et l’ambiance d’un match de foot seront reconstituées en exploitant les réactions et le jargon des supporters de foot.

Organisé en partenariat avec la Direction Jeunesse et Sport de la Ville de Paris, le Paris Université Club et le Mouffetard – Centre national de la Marionnette

Stade de la Poterne des Peupliers 1 rue max jacob 75013 Paris

Contact : https://psv.apps.paris.fr/psv/jsp/site/Portal.jsp?page=stage

compagnie Limitrophe compagnie Limitrophe