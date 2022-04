STAGE FLAMENCO Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

STAGE FLAMENCO Sérignan, 23 avril 2022, Sérignan. STAGE FLAMENCO Sérignan

2022-04-23 14:30:00 – 2022-04-23 16:00:00

Sérignan Hérault L’association “La Flamenkeria” vous propose un Sstage Flamenco avec deux ateliers au choix :

❇ 14h30 à 16h : Bulerías

❇ 16h à 17h30: Tangos

Ces talleres sont conçus pour tous niveaux, aussi bien débutants que pour des personnes qui dansent depuis longtemps. – elisalachispa@gmail.com +33 6 95 70 84 70 L’association “La Flamenkeria” vous propose un Sstage Flamenco avec deux ateliers au choix :

❇ 14h30 à 16h : Bulerías

❇ 16h à 17h30: Tangos

Ces talleres sont conçus pour tous niveaux, aussi bien débutants que pour des personnes qui dansent depuis longtemps. flamenco

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan Departement Hérault

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan/

STAGE FLAMENCO Sérignan 2022-04-23 was last modified: by STAGE FLAMENCO Sérignan Sérignan 23 avril 2022 Hérault Sérignan

Sérignan Hérault