Stage Fit Dance Ados (collège) et Pilâto-Stretching (accessible à tous) Salle Barcelone, 19 avril 2022, Vallet.

du mardi 19 avril au jeudi 21 avril à Salle Barcelone

**Les cours de Fit Dance** Allient le fitness et la danse, en proposant un travail et des chorégraphies qui conguguent rythme, énergie, fluidité et technique, sur des musiques actuelles et dynamiques avec des mélanges de genres chorégraphiques et musicaux variés… Les cours sont cardio et permettent un renforcement musculaire : Ils nécessitent endurance et tonicité. La Fit Dance est faîte pour tous ceux et celles qui aiment danser, bouger et se dépenser ! **Les cours de Pilâto-Streching** Allient le pilate et le streatching, ils permettent de renforcer de manière douce les muscles profonds ainsi que la posture et d’améliorer la souplesse, l’amplitude et la performance des mouvements.

Salle Barcelone Boulevard Stéphane Pusterle, Vallet, 44330 France



