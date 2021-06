Paris Flamenco en France Paris Stage « Fiesta por buleria » avec Lori La Armenia Flamenco en France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage « Fiesta por buleria » avec Lori La Armenia Flamenco en France, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 9 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h30

payant

Pendant une semaine, Lori La Armenia vous fait réviser les basiques de la fiesta por buleria. Attention ! La jauge est limitée afin des respecter les consignes sanitaires en vigueur. Une liste d’attente sera proposée. Le stage est accompagné par des musiciens. >> Du lundi 5 au Vendredi 9 juillet 2021 >> De 19h à 20h30 >> 1h30 / jour Niveaux : Intermédiaires Infos et Inscriptions UNIQUEMENT par e-mail auprès de Lori la Armenia : loriflam@gmail.com Animations -> Stage Flamenco en France 33 rue des Vignoles Paris 75020

Contact :Flamenco en France 0143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.flamencoenfrance.fr/ https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis 0674096783 loriflam@gmail.com

