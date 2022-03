Stage Feydeau et la Commedia Compagnie Mystère Bouffe, 22 avril 2022, Le Pré-Saint-Gervais.

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Compagnie Mystère Bouffe

**(Re)découvrez Feydeau à travers la commedia dell’arte !** Mine d’or de personnages hauts en couleurs, drôles, pathétiques, tyranniques, habiles, manipulés … On retrouve dans l’œuvre de Feydeau tous les travers de notre société portés par de savoureux dialogues et des situations cocasses et très intelligentes. A partir de l’une de ses pièces, nous créerons un canevas en s’appuyant sur les bases la commedia dell’arte : improvisation, jeu masqué pour certains personnages, chant choral et pantomime. Le scénario donnera lieu à une représentation costumée devant les amis et la famille. **Programme du week-end :** – _Vendredi_ : Découverte, interprétation et choix des personnages de Feydeau – _Samedi_ : Choix des costumes, création de notre canevas, travail d’un chant en chœur et d’une chorégraphie collective. – _Dimanche_ : exercices autour de la diction et du vocabulaire utilisé par Feydeau dans le but de s’en inspirer pour les personnages que chacun aura choisi. Répétition générale du petit spectacle et représentation costumée. **Infos pratiques** _Public_ Tout public à partir de 16 ans _Lieu_ Le Mystère Bouffe 23, rue André Joineau – Le Pré Saint Gervais 93310 _Dates_ Les 22,23,24 avril _Horaires_ ven. 18h-22h / sam. & dim. 10h-18h _Tarifs_ Réduit (demandeurs d’emplois, étudiants, retraités) 90€ / Plein : 110€ + 10€ Adhésion annuelle

sur inscription, 90-110 €

Compagnie Mystère Bouffe 23 rue andré joineau pré saint gervais Le Pré-Saint-Gervais Seine-St.-Denis



2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00