Stage fer et bois Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

Larbey

Stage fer et bois Larbey, 22 août 2022, Larbey. Stage fer et bois Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-08-22 – 2022-08-26 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey 190 190 EUR Venez donc apprendre les bases de la soudure à l’arc et du travail du bois, avec nos deux meilleurs coachs. Que vous soyiez débutant.e ou bricolo expert.e, bienvenu.es au Café Boissec ! À partir de 16 ans. 10 places maximum. Apprenez les bases de la soudure à l’arc et du travail du bois. Pour débutant.e ou bricolo expert.e. A partir de 16 ans. +33 5 58 97 57 93 Venez donc apprendre les bases de la soudure à l’arc et du travail du bois, avec nos deux meilleurs coachs. Que vous soyiez débutant.e ou bricolo expert.e, bienvenu.es au Café Boissec ! À partir de 16 ans. 10 places maximum. Café Boissec saison culturelle 2022

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Larbey Autres Lieu Larbey Adresse Café Boissec 303 route de l'église Ville Larbey lieuville Café Boissec 303 route de l'église Larbey Departement Landes

Larbey Larbey Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larbey/

Stage fer et bois Larbey 2022-08-22 was last modified: by Stage fer et bois Larbey Larbey 22 août 2022 Landes Larbey

Larbey Landes